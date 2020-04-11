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Не верящий в коронавирус президент Бразилии демонстративно сходил без маски в больницу


11.4.2020 01:14
Не верящий в коронавирус президент Бразилии демонстративно сходил без маски в больницуФото: smi2.net

Бразильский президент Жаир Болсонару, в прошлом уже не раз публично выражавший недоверие к заявлениям об опасности коронавируса, отправился без маски и перчаток в одну из столичных больниц.

Во время визита глава государства не соблюдал дистанцию и активно пожимал всем руки, рассказывают латиноамериканские СМИ.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в очередной раз подвергший сомнению рекомендации специалистов о необходимости социального дистанцирования, сначала посетил больницу Минобороны, а потом зашел в аптеку. Затем глава государства отправился в жилой дом, расположенный на юго-западе столицы страны - города Бразилиа.

Во время визита в медицинское учреждение, судя по опубликованным позже видеокадрам, бразильский лидер был без маски и перчаток. Активно общаясь с людьми и пожимая всем желающим руки, Болсонару уже второй раз за двое суток нарушил рекомендации медиков, отмечает телевизионный канал Globo1. Ни на одном из охранников президента также не было масок и каких-либо других защитных средств.

Стоит отметить, что действия главы государства вызвали противоречивую реакцию у жителей столицы. Некоторые тянулись к Болсонару, чтобы пожать ему руку, всячески одобряли и аплодировали, однако нашлись и те, кто открыто выкрикивал ругательства.

Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день в Бразилии было выявлено почти 18,4 тыс случаев заражения новым коронавирусом, скончались 974 заболевших.

Ранее 64-летний Жаир Болсонару опроверг слухи о том, что он заразился коронавирусом и призвал сограждан не верить фейковым новостям в прессе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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