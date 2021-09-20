Новости шоу-бизнеса

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Мошенница выманила у Роналду €288 тыс.
20.9.2021 20:06
Фото: kapital.kz
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, передают зарубежные СМИ. Знаменитый спортсмен лишился около 300 тыс. евро, заключив договор с 53-летней женщиной-турагентом.
Мошенница обманывала футболиста на протяжении трех лет, пишет Jornal de Noticias. Как оказалось, женщина-турагент взяла с Криштиану Роналду деньги за двести путешествий, которые в действительности спортсмен не совершал. В результате футболист потерял 288 тыс. евро.
Известно, что в прошлом Роналду, заключая договор о сотрудничестве, передал турагенту копии различных документов и данные банковских карт. Злоумышленница сразу же воспользовалась возможность присвоить чужие деньги.
В 2017 году обманувшая спортсмена женщина уже привлекалась к ответственности за подобные противоправные действия. Суд признал ее виновной, после чего она в течение четырех лет возвращает деньги пострадавшим деньги и остается под стражей.
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