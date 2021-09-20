|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Дагестане 2 человека погибли в ДТП
20.9.2021 19:01
Фото: vk.com
Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Дербентском районе Дагестана, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу МВД республики уточняется, что еще два человека получили ранения и доставлены в больницы.
Правоохранительные органы Дагестана выясняют обстоятельства столкновения автомобилей Chevrolet Lanos и Hyundai Sonata, в результате которого погибли два человека. Жертвами ДТП стали 26-летний водитель первой машины и его 27-летний пассажир.
В больницу после ДТП экстренно доставили водителя Hyundai и находившегося в его автомобиле двухлетнего ребенка. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало. Известно лишь, что у них зафиксированы различные телесные повреждения.
Причины смертельной аварии устанавливаются. Согласно предварительным выводам специалистов, столкновение могло произойти, когда водитель автомобиля Chevrolet допустил выезд на встречную полосу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|