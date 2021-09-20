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Житель Алма-Аты расстрелял судебных приставов, погибли 5 человек
20.9.2021 16:28
Фото: nur.kz
Пять человек, включая двух сотрудников полиции, стали жертвами стрельбы в Алма-Ате, передает ТАСС.
По предварительным данным, житель микрорайона Акбулак открыл огонь по судебным приставам. Мужчина задержан.
Правоохранительные органы Алма-Аты выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погибли пять человек, в том числе, двое сотрудников полиции.
Согласно имеющимся данным, огонь открыл гражданин Д. 1967 г.р. К мужчине прибыли приставы для выполнения судебного постановления. Ранее власти приняли решение о выселении жильцов одного из частных домов микрорайона Акбулак. Местный житель был агрессивно настроен и взялся за оружие.
По данным пресс-службы МВД, злоумышленник расстрелял судебных исполнителей, участковых инспекторов полиции и сотрудников департамента по ЧС. Пять человек от полученных ранений скончались на месте.
Стрелявшего обезоружили и задержали подоспевшие представители правоохранительных органов. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело, решается вопрос об его аресте.
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