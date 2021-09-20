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Физика Голубкина обвиняют в передаче отчетов координатору проекта самолета HEXAFLY-INT


20.9.2021 15:35
revizornews.rurevizornews.ru

Известный российский физик Валерий Голубкин обвиняется в передаче материалов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту, сообщает ТАСС. Как пояснил представляющий интересы ученого адвокат Иван Павлов, следователи квалифицировали эти действия как государственную измену.

Защита ученого при этом настаивает, что в действиях физика нет состава преступления, отметил Павлов.

Как стало известно, осенью 2018 года Валерий Голубкин по указанию его начальства передал отчеты о проделанной работе координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC). По словам Ивана Павлова, ученый не имел отношения к сбору сведений для этих документов, он лишь участвовал в их оформлении.

По мнению адвоката, в действиях Голубкина не было никаких правонарушений, ведь он выполнял распоряжение его непосредственного руководителя. Уточняется, что информация в этих материалах была связана только с HEXAFLY-INT.

В конце прошлого года столичный Лефортовский суд вынес решение об аресте физика Анатолия Губанова, которого ранее задержали по делу о госизмене. В прошлом он участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Статья, которую инкриминируют российскому ученому и преподавателю МФТИ, может предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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