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Стоимость гречки впервые за десять лет превысила 100 рублей за кг
20.9.2021 13:12
Фото: smi2.net
В российских магазинах стоимость гречки впервые за последние десять лет превысила отметку в сто рублей за килограмм.
Как передает РБК, накануне нового урожая у отечественных производителей заканчиваются запасы этого продукта.
Летом цены на гречку, по данным Росстата, постепенно увеличивались и в итоге возросли до рекордного за последние десять лет показателя. В минувшем августе килограмм крупы можно было купить в среднем по цене 102 руб. В последний раз стоимость килограмма гречки была больше ста рублей в 2011 году, когда продукт подорожал до 112 руб.
Ранее гречка оказалась предметом ажиотажного спроса в самом начале пандемии, когда в марте 2020-го многие россияне старались скупить ее в числе других товаров, способных долго храниться. В последующие месяцы, когда продолжался режим самоизоляции, гречка вошла в число продуктов, наиболее подорожавших за год. В июле прошлого года ее стоимость стала выше в 1,8 раза, поднявшись до отметки 87 руб.
Рост стоимости гречки не прекращался с октября 2020-го. Лишь в первых числах сентября 2021 года цены на некоторое время остановились. По данным Росстата, в течение первой недели месяца гречка даже немного подешевела, однако с 7 сентября ее цена снова начала увеличиваться.
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