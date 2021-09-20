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В летевшем из Турции на Урал самолете умерла пассажирка
20.9.2021 12:38
Фото: vechrost.ru
Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Анталья - Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, в воздухе резко ухудшилось самочувствие одной из пассажирок, передает агентство "Интерфакс".
Женщине начали оказывать первую помощь еще на борту воздушного судна, отметили в компании. Однако к моменту прибытия в аэропорт Сочи пассажирка 1959 г.р. скончалась.
По данным пресс-службы воздушной гавани Сочи, следовавший из турецкой Антальи в Екатеринбург рейс существил экстренную посадку в 9:00 по московскому времени. Отмечается, что жительница Кургана перестала подавать признаки жизни примерно за десять минут до приземления лайнера.
До посадки пассажирку пытались спасти члены экипажа и находившийся на борту медицинский работник. Однако вызванная в аэропорт Сочи бригада скорой могла лишь констатировать смерть женщины. Сейчас самолет ожидает, когда будут завершены все процедуры с умершей пассажиркой, после чего рейс будет продолжен, указано в сообщении.
На прошлой неделе стало известно о ЧП в Анталье, где умер четырехлетний мальчик из России. Ребенок 2017 г.р., приехавший в Турцию вместе с родителями, скончался в одной из больниц курортного города.
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