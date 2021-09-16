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В Анталье умер четырехлетний мальчик из России
16.9.2021 22:22
Фото: sputniknews.kz
Генеральное консульство РФ подтвердило информацию о смерти российского ребенка в турецкой Анталье, передает ТАСС.
Четырехлетний мальчик скончался в одной из больниц города.
Генконсульство России в Анталье прокомментировало сведения о смерти малолетнего гражданина РФ. Дипломаты подтвердили факт его кончины и пояснили, что мальчик 2017 г.р. находился за рубежом вместе с родителями.
Мальчик заболел и в связи с недомоганием ребенок был госпитализирован в одну из местных больниц, указано в сообщении дипмиссии. В медицинском учреждении маленького россиянина поместили в отделение реанимации. Несмотря на все усилия турецких медиков, 10 сентября ребенок скончался, не приходя в сознание.
Причины смерти маленького пациента перечислены в документах, которые после летального исхода были оформлены в больнице Антальи. После того как дипломаты подготовили все бумаги, необходимые для репатриации останков мальчика, его вывезли в РФ.
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