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В Атлантике сформировался шторм «Роуз»
20.9.2021 11:39
Фото: iz.ru
Метеорологи дали имя "Роуз" тропическому шторму, который сформировался в Атлантическом океане.
Как информирует Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами (NHC), речь идет уже о 17-м подобном явлении в текущем сезоне.
С начала текущего года тропический шторм "Роуз" стал 17-м из тех, что получили отдельные названия. Имена собственное присваиваются в случаях, когда скорость ветра в эпицентре достигает 62 км/час. Ураганом шторм признается, как только уровень превышает 119 км/час, то шторм становится ураганом.
В самом эпицентре "Роуз" скорость ветра сейчас уже достигает 65 км/час. Шторм перемещается в северо-западном направлении на скорости порядка 26 км/час. На текущий момент он располагается на расстоянии около 595 км от африканских островов Кабо-Верде.
До этого американские специалисты зарегистрировали формирование в Атлантическом океане тропического шторма "Питер". По данным NHC, он находился в примерно 1 тыс. км к востоку от Ливардских островов в Карибском море, постепенно сдвигаясь к северо-западу.
Ранее на Канарах около 5 тыс. человек эвакуировали из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Свои дома пришлось покинуть жителям нескольких населенных пунктов, до которых дошли потоки лавы. Вулкан начал извергаться накануне, 19 сентября. Как сообщают испанские СМИ, в течение последней недели сейсмологи зафиксировали на острове Пальма около 25 тыс. землетрясений.
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