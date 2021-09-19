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В Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погром


19.9.2021 22:01
В Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погромФото: vk.com

В Санкт-Петербурге произошел погром на одном из участков для голосования, передает ИА REGNUM.

Как заявили в Горизбиркоме, результаты выборов после случившегося на УИК № 803 могут быть аннулированы.

В результате конфликта и драки, произошедших на одном из избирательных участков в Петербурге, оказались беспорядочно разбросанными по полу множество уже заполненных бюллетеней. ЧП случилось на территории муниципального округа Дачное. Как стало известно, неизвестные устроили погром на бульваре Новаторов, 104. Полицейские Кировского района северной столицы не сразу смогли остановить беспорядки. Члены комиссии сейчас выясняют, можно ли подсчитать испорченные бюллетени.

Отмечается, что председатель УИК Михаил Федоров в результате происшествия был отстранен, тогда как его заместитель Никита Лейкин предпринял попытки самостоятельного подсчета бюллетеней. Присутствовавшие там наблюдатели помешали ему это сделать, вызвав полицейских и представителя ТИК.

Случившееся прокомментировал член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, передает ИА REGNUM. По его словам, наиболее плохой вариант развития событий подразумевает признание недействительными всех бюллетеней, которые содержались в одном сейфпакете.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в восьми субъектах РФ были подтверждены двенадцать случаев вбросов бюллетеней. По ее словам, это происходило в Адыгее, Калмыкии, Подмосковье и Северной Осетии - Алании, а также ряде других регионов России. Кроме того, в процессе голосования фиксировались разнообразные другие нарушения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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