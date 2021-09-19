Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах

19.9.2021 20:20

Фото: coinspot.io



В восьми субъектах РФ были подтверждены двенадцать случаев вбросов бюллетеней, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



Это происходило в Адыгее, Калмыкии, Подмосковье и Северной Осетии - Алании, а также ряде других регионов России.



Попытки вбрасывания бюллетеней также зафиксированы на территории Брянской, Ивановской, Кемеровской и Саратовской областей, рассказала Элла Памфилова. По ее словам, недействительными были признаны свыше 8,5 тыс. избирательных бюллетеней в семнадцати субъектах РФ.



Выступив в информцентре ЦИК РФ, Памфилова пояснила, что по состоянию на 17:30 по Москве недействительные бюллетени выявлены в общей сложности на 54 избирательных участках. Цифры будут уточняться по мере подсчета голосов.



Как стало известно, в Мордовии тираж бюллетеней был признан недействительным по причине брака: КОИБы не смогли считывать с них сведения. В Московской и Ленинградской областях неправильно оформлялись реестры выездного голосования, а в Челябинской - процесс голосования проводилось за пределами соответствующего помещения.



Установлено также, что в Ульяновской области бюллетень вместо избирателя заполнял один из членов местной комиссии, а в Самарской представители избиркома голосовали за родственников. В Кузбассе зафиксированы нарушения целостности сейф-пакетов. В Камчатском крае бюллетени пришлось аннулировать, когда сломался переносной ящик.



Ранее Памфилова выступила с предложением организовывать выборы в период октябрьских каникул. Председатель ЦИК РФ выразила намерение говорить на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным. Иначе параллельная подготовка в самом начале учебного года может обернуться чрезмерной нагрузкой для школьных педагогов, отметила Памфилова. Она также добавила, что перенести избирательные участки из школ сейчас практически некуда.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 147

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.9.2021 12:41 Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»

Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов» 18.9.2021 18:48 Умер экс-президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика

Умер экс-президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика 18.9.2021 13:00 В Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августа

В Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августа 17.9.2021 23:13 Французских послов отзовут из США и Австралии

Французских послов отзовут из США и Австралии 16.9.2021 23:36 Глава Пентагона обвинил Пекин в подрыве мирового порядка