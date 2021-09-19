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ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
19.9.2021 20:20
Фото: coinspot.io
В восьми субъектах РФ были подтверждены двенадцать случаев вбросов бюллетеней, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Это происходило в Адыгее, Калмыкии, Подмосковье и Северной Осетии - Алании, а также ряде других регионов России.
Попытки вбрасывания бюллетеней также зафиксированы на территории Брянской, Ивановской, Кемеровской и Саратовской областей, рассказала Элла Памфилова. По ее словам, недействительными были признаны свыше 8,5 тыс. избирательных бюллетеней в семнадцати субъектах РФ.
Выступив в информцентре ЦИК РФ, Памфилова пояснила, что по состоянию на 17:30 по Москве недействительные бюллетени выявлены в общей сложности на 54 избирательных участках. Цифры будут уточняться по мере подсчета голосов.
Как стало известно, в Мордовии тираж бюллетеней был признан недействительным по причине брака: КОИБы не смогли считывать с них сведения. В Московской и Ленинградской областях неправильно оформлялись реестры выездного голосования, а в Челябинской - процесс голосования проводилось за пределами соответствующего помещения.
Установлено также, что в Ульяновской области бюллетень вместо избирателя заполнял один из членов местной комиссии, а в Самарской представители избиркома голосовали за родственников. В Кузбассе зафиксированы нарушения целостности сейф-пакетов. В Камчатском крае бюллетени пришлось аннулировать, когда сломался переносной ящик.
Ранее Памфилова выступила с предложением организовывать выборы в период октябрьских каникул. Председатель ЦИК РФ выразила намерение говорить на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным. Иначе параллельная подготовка в самом начале учебного года может обернуться чрезмерной нагрузкой для школьных педагогов, отметила Памфилова. Она также добавила, что перенести избирательные участки из школ сейчас практически некуда.
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