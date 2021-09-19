ИнтерНовости - новости в стране и мире
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
Американского миллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги
В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека
В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека
Шахматистка Гаприндашвили потребовала $5 млн от Netflix из-за сериала «Ход королевы»
Шахматистка Гаприндашвили потребовала $5 млн от Netflix из-за сериала «Ход королевы»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погромВ Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погром
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектахЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»
Сергей Глушко отреагировал истерикой на рассказ Наташи Королевой о дочери в СШАСергей Глушко отреагировал истерикой на рассказ Наташи Королевой о дочери в США
BBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSVBBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSV

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах


19.9.2021 20:20
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектахФото: coinspot.io

В восьми субъектах РФ были подтверждены двенадцать случаев вбросов бюллетеней, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Это происходило в Адыгее, Калмыкии, Подмосковье и Северной Осетии - Алании, а также ряде других регионов России.

Попытки вбрасывания бюллетеней также зафиксированы на территории Брянской, Ивановской, Кемеровской и Саратовской областей, рассказала Элла Памфилова. По ее словам, недействительными были признаны свыше 8,5 тыс. избирательных бюллетеней в семнадцати субъектах РФ.

Выступив в информцентре ЦИК РФ, Памфилова пояснила, что по состоянию на 17:30 по Москве недействительные бюллетени выявлены в общей сложности на 54 избирательных участках. Цифры будут уточняться по мере подсчета голосов.

Как стало известно, в Мордовии тираж бюллетеней был признан недействительным по причине брака: КОИБы не смогли считывать с них сведения. В Московской и Ленинградской областях неправильно оформлялись реестры выездного голосования, а в Челябинской - процесс голосования проводилось за пределами соответствующего помещения.

Установлено также, что в Ульяновской области бюллетень вместо избирателя заполнял один из членов местной комиссии, а в Самарской представители избиркома голосовали за родственников. В Кузбассе зафиксированы нарушения целостности сейф-пакетов. В Камчатском крае бюллетени пришлось аннулировать, когда сломался переносной ящик.

Ранее Памфилова выступила с предложением организовывать выборы в период октябрьских каникул. Председатель ЦИК РФ выразила намерение говорить на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным. Иначе параллельная подготовка в самом начале учебного года может обернуться чрезмерной нагрузкой для школьных педагогов, отметила Памфилова. Она также добавила, что перенести избирательные участки из школ сейчас практически некуда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную комуThe Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому
Французских послов отзовут из США и АвстралииФранцузских послов отзовут из США и Австралии
Жительницу Ленобласти подозревают в убийстве новорожденной дочериЖительницу Ленобласти подозревают в убийстве новорожденной дочери
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму ВерховенаМинкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму Верховена
В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человекаВ ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru