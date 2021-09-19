Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NYT: иранский физик Фахризаде был убит из роботизированного пулемета

19.9.2021 19:53

Фото: livejournal.com



Продолжительность операции, в результате которой в ноябре прошлого года погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, составила не больше минуты.



Ученый был убит из роботизированного пулемета, который успел произвести 15 выстрелов, сообщает The New York Times.



Ссылаясь на целый ряд собственных источников, газета приводит некоторые подробности убийства "автора иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде. В материале поясняется, что сведения поступали от представителей США, Израиля и Ирана.



По данным авторов, в конце 2019 и начале 2020 года руководитель службы внешней разведки Израиля ("Моссад") Йоси Коэн передал властям Соединенных Штатов перечень готовящихся спецопераций. Речь шла о различных мерах по препятствованию развитию ядерной программы Ирана, включая покушение на Мохсена Фахризаде.



План убийства иранского физика-ядерщика, как утверждается в публикации, в конце февраля 2020 года был одобрен американской администрацией, которую в тот момент возглавлял Дональд Трамп.



При покушении использовался пулемет бельгийского производства FN MAG. В разобранном виде это оружие доставили в Иран, после чего оно было собрано и установлено на пикап. Пулемет, способный производить около 600 выстрелов минуту, оснастили роботизированным устройством и камерами. В результате снайпер получил возможность управлять оружием дистанционно. Машину, на которой был установлен пулемет, заминировали для уничтожения улик после завершения спецоперации.



Незадолго до покушения возле выбранного места атаки установили другой автомобиль. Пикап, якобы сломавшийся на дороге, также был оснащен видеокамерами. Это позволило израильским спецслужбам получить подтверждения того, что Фахризаде сам управляет машиной.



62-летний Мохсен Фахризаде, возглавлявший исследовательский центр при Минобороны Ирана, погиб 27 ноября 2020 года в окрестностях Дамовенда в провинции Тегеран. По официальным данным, ученый получил смертельные ранения, когда был за рулем и скончался в больнице.



Автор: Злата Богатова

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