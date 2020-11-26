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Иранского физика-ядерщика убили под Тегераном
18:57
Фото: smi2.net
Один из ведущих ученых был смертельно ранен во время перестрелки в окрестностях города Дамовенд (провинция Тегеран). Сведения о гибели Мохсена Фахризаде, являвшегося руководителем исследовательского центра при Министерстве обороны Ирана, уже подтвердила пресс-служба ведомства.
В официальном сообщении Минобороны Ирана указано, что главу центра исследований и инноваций при ведомстве атаковали террористы. Во время нападения Мохсен Фахризаде получил смертельные ранения. Врачи пытались спасти его, но безрезультатно. В министерстве также пояснили, что охранники ученого вступили в перестрелку с террористами.
Комментируя случившееся, военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан заявил о том, что Тегеран обязательно отомстит за гибель физика. Реакция на убийство ученого обрушится на виновных в его смерти, подчеркнул он.
По данным агентства Fars, нападение произошло в окрестностях Дамовенда. Известно, что жертвами инцидента, кроме ученого, стали еще три или четыре человека. Со слов очевидцев, на месте происшествия прогремел взрыв.
На прошлой неделе американская газета The New York Times со ссылкой на целый ряд источников из числа представителей нынешней и бывшей администрации США рассказала о том, как действующего американского президента Дональда Трампа уговорили не наносить удар по ядерному объекту в Иране.
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