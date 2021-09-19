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В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android
19.9.2021 13:14
Фото: zoomit.ir
Власти Индии обнародовали результаты двухлетнего антимонопольного расследования в отношении IT-гиганта Google, передает Reuters.
Авторы документа, в частности, указали, что Google практически "задушила" конкуренцию при помощи своих "огромных финансовых мускулов".
Американская корпорация смогла затормозить развитие компаний, предлагавших альтернативу Android, считает Комиссия по конкуренции Индии (CCI). В отчете указано, что Google позволяла себе незаконные действия, требуя от производителей смартфонов в обмен на использование Android предустанавливать определенные приложения.
Представители Google уже отреагировали на выводы индийский властей. В компании подчеркнули, что готовы сотрудничать с CCI. Кроме того, в заявлении корпорации указано, что они могут доказать, как именно внедрение Android, наоборот, могло усилить конкуренцию, в результате чего появились инновации. До того как в Индии огласят окончательное решение, у IT-гигант будет возможность отстоять свое мнение, отмечает агентство.
CCI инициировала расследование в отношении корпорации Google весной 2019 года. До того разбирательство проводила администрация Южной Кореи. По мнению властей этой страны, пользуясь доминирующим положением на рынке, Google препятствовала появлению и развитию конкурентов Android. В итоге компании выписали штраф в размере $176,8 млн.
Напомним, в апреле этого года госуправление по контролю за рынком Китая информировало о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере свыше 18,2 млрд юаней, или $2,78 млрд. Представители интернет-гиганта, прокомментировав решение регулятора, назвали его правильным и выразили готовность впредь строго придерживаться всех требований законодательства, устранив нарушения, выявленные в сфере антимонопольного законодательства.
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