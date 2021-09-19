Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android

19.9.2021 13:14

Фото: zoomit.ir



Власти Индии обнародовали результаты двухлетнего антимонопольного расследования в отношении IT-гиганта Google, передает Reuters.



Авторы документа, в частности, указали, что Google практически "задушила" конкуренцию при помощи своих "огромных финансовых мускулов".



Американская корпорация смогла затормозить развитие компаний, предлагавших альтернативу Android, считает Комиссия по конкуренции Индии (CCI). В отчете указано, что Google позволяла себе незаконные действия, требуя от производителей смартфонов в обмен на использование Android предустанавливать определенные приложения.



Представители Google уже отреагировали на выводы индийский властей. В компании подчеркнули, что готовы сотрудничать с CCI. Кроме того, в заявлении корпорации указано, что они могут доказать, как именно внедрение Android, наоборот, могло усилить конкуренцию, в результате чего появились инновации. До того как в Индии огласят окончательное решение, у IT-гигант будет возможность отстоять свое мнение, отмечает агентство.



CCI инициировала расследование в отношении корпорации Google весной 2019 года. До того разбирательство проводила администрация Южной Кореи. По мнению властей этой страны, пользуясь доминирующим положением на рынке, Google препятствовала появлению и развитию конкурентов Android. В итоге компании выписали штраф в размере $176,8 млн.



Напомним, в апреле этого года госуправление по контролю за рынком Китая информировало о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере свыше 18,2 млрд юаней, или $2,78 млрд. Представители интернет-гиганта, прокомментировав решение регулятора, назвали его правильным и выразили готовность впредь строго придерживаться всех требований законодательства, устранив нарушения, выявленные в сфере антимонопольного законодательства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 268

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.9.2021 11:18 Комиссия СФ приветствует удаление приложения «Навальный» из AppStore и Google Play

Комиссия СФ приветствует удаление приложения «Навальный» из AppStore и Google Play 14.9.2021 22:50 Apple представила iPhone 13

Apple представила iPhone 13 9.9.2021 14:11 Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане

Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане 29.8.2021 13:02 Американский грузовой корабль Cargo Dragon направился к МКС

Американский грузовой корабль Cargo Dragon направился к МКС 27.8.2021 23:56 В кальдере камчатского вулкана Узон найдены уникальные микробы