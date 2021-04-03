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В Китае на $2,78 млрд оштрафовали Alibaba
12:02
Фото: kapital.kz
Китайское госуправление по контролю за рынком информировало о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере свыше 18,2 млрд юаней, или $2,78 млрд.
Представители интернет-гиганта, прокомментировав решение регулятора, назвали его правильным и выразили готовность впредь строго придерживаться всех требований законодательства, сообщает ТАСС.
Регулятор КНР вынес решение взыскать с компании Alibaba $2,78 млрд из-за нарушений, выявленных в сфере антимонопольного законодательства. Сумма штрафа, который предстоит выплатить интернет-гиганту, эквивалентна 4% от общего объема продаж в пределах КНР за 2019 год.
По данным властей, в этот период руководство Alibaba придерживалось политики, в условиях которой потребителей принуждали пользоваться их услугами "без права выбора". Подобные действия оказали негативное влияние на конкурентную среду китайского рынка электронной коммерции, указывается в официальном сообщении регулятора.
Отреагировав на случившееся, руководство интернет-гиганта заявило, что признает правильность решения о взыскании штрафа. В заявлении, которое распространила сегодня пресс-служба Alibaba, выражается готовность принятия мер в целях "более законной коммерческой деятельности".
Подтвердив, что уже получили от регулятора уведомление о штрафе, в компании подчеркнули, что впредь будут "твердо придерживаться" всех требований и ускорят оптимизацию системы, направленную на полное соответствие действующим в КНР правовым нормам.
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