ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузеВ Перми 8 человек стали жертвами стрельбы в вузе
В Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погромВ Петербурге могут аннулировать результаты выборов на участке, где произошел погром
ЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектахЦИК сообщает о 12 случаях вбросов бюллетеней в различных субъектах
NYT: иранский физик Фахризаде был убит из роботизированного пулеметаNYT: иранский физик Фахризаде был убит из роботизированного пулемета
В Индии считают, что Google «душит» конкурентов AndroidВ Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Прикамье задержан заключенный, сбежавший из тюменской колонии-поселения


19.9.2021 12:10
В Прикамье задержан заключенный, сбежавший из тюменской колонии-поселенияФото: ngs.ru

Правоохранительные органы Перми задержали преступника, который в прошлом был осужден на двадцать три года и четыре месяца колонии строгого режима.

43-летний мужчина, признанный виновным сразу по пяти статьям УК РФ, совершил побег за два с половиной года до окончания срока наказания.

Заключенный в прошлом был осужден на двадцать три года за убийство, вымогательство, грабеж, кражу и вымогательство. 15 сентября он совершил побег из колонии-поселения № 2 в Тюмени. Спустя несколько дней его удалось задержать в Перми. Как информирует пресс-служба УФСИН по Тюменской области, беглеца доставили пока в одно из местных отделений полиции.

Об арестанте известно, что в минувшем феврале суд принял решение о его переводе в колонию-поселение. До истечения срока наказания ему оставалось два года и семь месяцев.

Напомним, на прошлой неделе в Москве задержали Александра Мавриди, последнего из пяти беглецов, в минувшем августе незаконно покинувших изолятор временного содержания в Истре. Как информировала пресс-служба Следственного комитета России (СКР), в рюкзаке подозреваемого находилась крупная сумма наличными: три тысячи долларов, более тысячи евро и 70 тысяч рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Глава США опроверг отказ лидера КНР от личной встречиГлава США опроверг отказ лидера КНР от личной встречи
В Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из АфганистанаВ Дохе совершил посадку третий самолет, эвакуировавший граждан США из Афганистана
Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в ГвинееСпецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в Гвинее
Apple представила iPhone 13Apple представила iPhone 13
Суд не стал смягчать приговор ЕфремовуСуд не стал смягчать приговор Ефремову

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru