|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Прикамье задержан заключенный, сбежавший из тюменской колонии-поселения
19.9.2021 12:10
Фото: ngs.ru
Правоохранительные органы Перми задержали преступника, который в прошлом был осужден на двадцать три года и четыре месяца колонии строгого режима.
43-летний мужчина, признанный виновным сразу по пяти статьям УК РФ, совершил побег за два с половиной года до окончания срока наказания.
Заключенный в прошлом был осужден на двадцать три года за убийство, вымогательство, грабеж, кражу и вымогательство. 15 сентября он совершил побег из колонии-поселения № 2 в Тюмени. Спустя несколько дней его удалось задержать в Перми. Как информирует пресс-служба УФСИН по Тюменской области, беглеца доставили пока в одно из местных отделений полиции.
Об арестанте известно, что в минувшем феврале суд принял решение о его переводе в колонию-поселение. До истечения срока наказания ему оставалось два года и семь месяцев.
Напомним, на прошлой неделе в Москве задержали Александра Мавриди, последнего из пяти беглецов, в минувшем августе незаконно покинувших изолятор временного содержания в Истре. Как информировала пресс-служба Следственного комитета России (СКР), в рюкзаке подозреваемого находилась крупная сумма наличными: три тысячи долларов, более тысячи евро и 70 тысяч рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|