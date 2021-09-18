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BBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSV
10:55
Фото: fotokto.ru
В мире дети стали чаще болеть малоизвестным пока респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который вызывает заболевания дыхательных путей, передает BBC News.
Случаи массового заражения зафиксированы в четырех странах.
В Великобритании, Швейцарии, Японии и Соединенных Штатов медики регистрируют среди детей рост числа заражений респираторно-синцитиальным вирусом. Обычно такие вспышки начинались в зимний период, однако в последний раз распространение заболевания пришлось на апрель. Минувшей весной врачи начали фиксировать первые случаи заражения и затем оказались переполнены отделения интенсивной терапии, сообщил глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из клиник Нью-Йорка Рабиа Ага.
По мнению специалистов, по причине введения карантинных мер детям не удалось в полной мере выработать иммунитет к RSV. В результате как только начали снимать ограничения, среди этой категории пациентов возросла заболеваемость. В центре по контролю и профилактике заболеваний США поясняют, что сам по себе вирус RSV не считается очень опасным. Большинство детей при заражении им испытывают обычные простудные симптомы, но имеется риск развития бронхита.
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