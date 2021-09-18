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Жительницу Ленобласти подозревают в убийстве новорожденной дочери
18.9.2021 21:01
Фото: sledcom.ru
Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Волхов.
Женщину подозревают в жестоком убийстве новорожденной дочери.
Ребенок погиб практически сразу после появления на свет, сообщает пресс-служба местного СУ СКР. По предварительной информации, 16 сентября женщина родила девочку, находясь в своей квартире. В ходе начатого разбирательства установлено, что ребенок утонул, оказавшись в ведре с водой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
О рождении и гибели дочери у подозреваемой стало известно, когда резко ухудшилось самочувствие женщины. Она была вынуждена обратиться в медицинское учреждение, после чего ее сразу же госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.
К месту происшествия направлены полицейские, следователи и эксперт-криминалист. Правоохранители осмотрели квартиру женщины и допросили ряд свидетелей. В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), назначены комплексные судебные экспертизы.
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