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Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре
18.9.2021 19:03
Фото: kaluga24.tv
В октябре на дополнительные выплаты или индексацию ранее назначенных смогут рассчитывать те, кому уже исполнилось 80 лет, и военные пенсионеры, сообщает "Московский комсомолец".
Как рассказали эксперты, в эти категории также входят жители Крайнего Севера и некоторых других регионов РФ.
По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, решение о выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября принимается на региональном уровне. Поэтому их размер разный в различных субъектах РФ. Кроме того, различаются и условия для получения господдержки, в которые могут входить определенный возраст, инвалидность, длительное проживание или трудовая деятельность на определенной территории.
В Ненецком АО размер выплаты к 1 октября составит 10 тыс. рублей, получат ее те, кто проработал в регионе более пятнадцати лет. Жители Рязанской области, которым исполнилось девяносто лет, получат выплату к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей. В Челябинской области по 700 рублей собираются выплатить всем пенсионерам.
Известно также, что с 1 октября в России будут проиндексированы на 3,7% военные пенсии, а также повышены оклады по воинским должностям и званиям. На выплаты могут рассчитывать те, кто проходил службу по призыву или контракту, в прошлом служил в МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, МЧС и некоторых других ведомствах.
Денежные средства в таких случаях перечисляются в автоматическом режиме, какие-либо заявления оформлять не требуется. Более полные сведения о мерах поддержки и выплатах пенсионерам можно получать в отделах соцзащиты населения или на официальных ресурсах региональных органов власти.
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