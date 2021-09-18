Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы категории пенсионеров, которые получат выплаты в октябре

18.9.2021 19:03

Фото: kaluga24.tv



В октябре на дополнительные выплаты или индексацию ранее назначенных смогут рассчитывать те, кому уже исполнилось 80 лет, и военные пенсионеры, сообщает "Московский комсомолец".



Как рассказали эксперты, в эти категории также входят жители Крайнего Севера и некоторых других регионов РФ.



По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, решение о выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября принимается на региональном уровне. Поэтому их размер разный в различных субъектах РФ. Кроме того, различаются и условия для получения господдержки, в которые могут входить определенный возраст, инвалидность, длительное проживание или трудовая деятельность на определенной территории.



В Ненецком АО размер выплаты к 1 октября составит 10 тыс. рублей, получат ее те, кто проработал в регионе более пятнадцати лет. Жители Рязанской области, которым исполнилось девяносто лет, получат выплату к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей. В Челябинской области по 700 рублей собираются выплатить всем пенсионерам.



Известно также, что с 1 октября в России будут проиндексированы на 3,7% военные пенсии, а также повышены оклады по воинским должностям и званиям. На выплаты могут рассчитывать те, кто проходил службу по призыву или контракту, в прошлом служил в МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, МЧС и некоторых других ведомствах.



Денежные средства в таких случаях перечисляются в автоматическом режиме, какие-либо заявления оформлять не требуется. Более полные сведения о мерах поддержки и выплатах пенсионерам можно получать в отделах соцзащиты населения или на официальных ресурсах региональных органов власти.



Автор: Злата Богатова

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