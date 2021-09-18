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В ХМАО при падении гидросамолета в болото погибли два человека
18.9.2021 18:14
Фото: nv.ua
На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) упал в болото гидросамолет, передает агентство "Интерфакс".
На борту находились два человека, пилот и пассажир. Предположительно, выжить никому из них не удалось.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, авария случилась в Советском районе ХМАО, на расстоянии около 85 км от города Советский. По данным ведомства, гидросамолет, на борту которого находились два человека, упал в болото неподалеку от озера Глубокое. Организованы поиски, в которых принимают участие двадцать человек, отметили представители МЧС. В операции задействовано шесть единиц техники, включая болотоход.
Со ссылкой на собственный осведомленный источник агентство сообщает о гибели пилота и пассажира гидросамолета.
Ранее под Томском начались поиски представителей Русского географического общества (РГО), которые не возвратились из экспедиции. Маршрут группы из девяти человек пролегал также по Красноярскому краю.
В последний раз члены группы выходили на связь 11 сентября, рассказали в региональном ГУ МЧС. В тот день экспедицию видели люди из населенного пункта Майское, который находится в Енисейском районе Красноярского края. Кроме того, тогда члены РГО общались со своими родственниками.
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