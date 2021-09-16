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Под Томском пропала экспедиция Русского географического обществаПод Томском пропала экспедиция Русского географического общества
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Под Томском пропала экспедиция Русского географического общества


22:01
Под Томском пропала экспедиция Русского географического обществаФото: radikal.ru

Представители Русского географического общества (РГО) не возвратились из экспедиции, маршрут которой пролегал по Томской области и Красноярскому краю. Уже начаты поиски пропавших, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе.

Потеряна связь с группой представителей РГО, которые совершают пятидневную экспедицию. Маршрут ее пролегал по территории Томской области, а также Красноярскому краю, пояснили в оперштабе по поиску пропавших членов общества.

В последний раз члены группы выходили на связь 11 сентября, рассказали в региональном ГУ МЧС. В тот день экспедицию видели люди из населенного пункта Майское, который находится в Енисейском районе Красноярского края. Кроме того, тогда члены РГО общались со своими родственниками.

Как пояснили в ведомстве, они уже официально уведомили правоохранительные органы о необходимости поиска группы. По предварительным данным, девять человек перемещались на двух единицах техники.

Автор: Злата Богатова

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