|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Томском пропала экспедиция Русского географического общества
22:01
Фото: radikal.ru
Представители Русского географического общества (РГО) не возвратились из экспедиции, маршрут которой пролегал по Томской области и Красноярскому краю. Уже начаты поиски пропавших, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе.
Потеряна связь с группой представителей РГО, которые совершают пятидневную экспедицию. Маршрут ее пролегал по территории Томской области, а также Красноярскому краю, пояснили в оперштабе по поиску пропавших членов общества.
В последний раз члены группы выходили на связь 11 сентября, рассказали в региональном ГУ МЧС. В тот день экспедицию видели люди из населенного пункта Майское, который находится в Енисейском районе Красноярского края. Кроме того, тогда члены РГО общались со своими родственниками.
Как пояснили в ведомстве, они уже официально уведомили правоохранительные органы о необходимости поиска группы. По предварительным данным, девять человек перемещались на двух единицах техники.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|