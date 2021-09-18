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Жителя Новосибирской области задержали по подозрению в двойном убийстве
18.9.2021 15:21
Фото: newstracker.ru
В убийстве бывшей сожительницы и восьмилетнего ребенка подозревается житель Чановского района Новосибирской области.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 57-летний мужчина уже задержан.
Тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками криминальной смерти были найдены накануне, 17 сентября, в жилом доме, где они проживали.
Представители СКР во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по региону оперативно осуществили необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, что позволило установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им стал 57-летний мужчина, в прошлом являвшийся сожителем погибшей женщины.
После гибели женщины и ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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