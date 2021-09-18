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В Новосибирске после ДТП в машине сгорели 3 человека
18.9.2021 13:19
Фото: aif.ru
Правоохранительные органы Новосибирска приступили к выяснению смертельной аварии, случившейся сегодня ранним утром.
По предварительным данным, после ДТП в Новосибирске три человека сгорели в автомобиле, сообщают российские СМИ.
Жертвами происшествия стали водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen Polo, информирует пресс-служба регионального полицейского главка. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, смертельная авария случилась сегодня примерно в 6:00 утра по местному времени (2:00 по Москве).
В ходе начатого разбирательства установлено, что машина двигалась по проспекту Димитрова в направлении Вокзальной магистрали. Около дома № 2 по улице Депутатской водитель транспортного средства допустил столкновение со световой опорой, после чего автомобиль загорелся. Выбраться из салона никому не удалось.
Полиция устанавливает личность погибших и все обстоятельства случившегося.
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