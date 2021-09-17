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Жительница Прикамья признала вину в гибели четырех детей, погибших при пожаре


17.9.2021 22:56
Жительница Прикамья признала вину в гибели четырех детей, погибших при пожареФото: vk.com

В Пермском крае признала вину мать малолетних детей, которые минувшей весной погибли при пожаре, передает ТАСС.

Женщина покинула дом, чтобы заняться личными делами. Малыши дошкольного возраста оставались без присмотра в течение нескольких часов.

Как информирует пресс-служба краевой прокуратуры, факт нарушения пожарной безопасности был подтвержден результатами экспертизы, которая проводилась в рамках предварительного следствия. По данным ведомства, многодетная мать ушла, оставив в доме, где находились дети, включенные в электрическую сеть бытовые приборы.

Женщина вину в содеянном признала в полном объеме, указывает прокуратура Пермского края.

ЧП случилось в селе Утес Чусовского района 23 апреля этого года. Жертвами пожара в частном доме стали четверо малолетних детей, шести и пяти лет, а также двое трехлетних. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сигнал в экстренные службы поступил от соседей, которые вечером заметили дым. Пожарные незамедлительно прибыли по указанному адресу, однако дом к тому времени уже практически полностью был объят огнем. В результате пламя уничтожило дом и надворные постройки общей площадью 72 кв.м.

По словам матери, ей было нужно уйти по личным делам. Она покинула дом, оставив детей с работающим обогреватель. Дверь женщина при этом заперла на навесной замок. Поэтому соседям не удалось быстро войти в помещение, чтобы попытаться спасти малышей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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