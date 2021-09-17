|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Воронежем пять человек погибли в ДТП
17.9.2021 10:53
Фото: vk.com
Полиция Воронежской области приступила к расследованию после смертельной дорожной аварии, жертвами которой стали пять человек.
Трагедия произошла на территории Панинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Как стало известно, смертельное ДТП случилось примерно в 00:15 на 283-м км федеральной трассы Р-298 "Курск-Саратов". По предварительным данным, виновником столкновения является водитель грузового автомобиля КамАЗ, в тот момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции пояснили, что многотонная машина наехала на автомобили Ford Fusion и Volvo, остановившиеся из-за аварии, произошедшей чуть раньше. При столкновении от полученных травм погибли водитель Ford Fusion и четверо пассажиров, 47,43, 34 и трех лет. Все они являлись жителями Аннинского района.
В результате ДТП также пострадали водитель КамАЗа и женщина, ехавшая в качестве пассажирки в другой машине.
Специалисты продолжают работу, выясняя все обстоятельства случившегося.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|