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Под Воронежем пять человек погибли в ДТП


17.9.2021 10:53
Под Воронежем пять человек погибли в ДТПФото: vk.com

Полиция Воронежской области приступила к расследованию после смертельной дорожной аварии, жертвами которой стали пять человек.

Трагедия произошла на территории Панинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как стало известно, смертельное ДТП случилось примерно в 00:15 на 283-м км федеральной трассы Р-298 "Курск-Саратов". По предварительным данным, виновником столкновения является водитель грузового автомобиля КамАЗ, в тот момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции пояснили, что многотонная машина наехала на автомобили Ford Fusion и Volvo, остановившиеся из-за аварии, произошедшей чуть раньше. При столкновении от полученных травм погибли водитель Ford Fusion и четверо пассажиров, 47,43, 34 и трех лет. Все они являлись жителями Аннинского района.

В результате ДТП также пострадали водитель КамАЗа и женщина, ехавшая в качестве пассажирки в другой машине.

Специалисты продолжают работу, выясняя все обстоятельства случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 292

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