The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому

16.9.2021 19:43

Фото: asi.org.ru



В Германии проходит курс лечения российский кинорежиссер и сценарист Андрей Звягинцев, дважды номинировавшийся на "Оскара", передает The Bell.



Как стало известно, ему потребовалась помощь после перенесенного коронавируса.



Кинематографиста лечат от последствий коронавируса - ранее у Андрея Звягинцева диагностировали поражение 92% легких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, отмечается со ссылкой на собственные осведомленные источники. Предполагается, что в скором времени режиссера начнут выводить из состояния комы.



После заражения Звягинцеву пришлось некоторое время находиться на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), чтобы его кровь в достаточной мере насыщалась кислородом. Не так давно медики отключили пациента от систем жизнеобеспечения.



Режиссеру предстоит курс реабилитации, который Звягинцев также будет проходить в Германии. По данным The Bell, оплачивает пребывание в больнице АФК "Система".



Как сообщает Baza, кинематографист заболел еще в середине лета. В тот момент его лечили в Федеральном научно-клиническом центре (ФМБА), откуда Звягинцев был выписан в последних числах июля. Через несколько дней состояние режиссера ухудшилось, после чего его госпитализировали в городскую больницу им. Давыдовского. Там врачи и установили, что у пациента поражено около 90% легких.



Когда Звягинцева доставили на лечение в ФРГ, тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако подтвердились проблемы с легкими.



