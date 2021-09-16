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The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому
16.9.2021 19:43
Фото: asi.org.ru
В Германии проходит курс лечения российский кинорежиссер и сценарист Андрей Звягинцев, дважды номинировавшийся на "Оскара", передает The Bell.
Как стало известно, ему потребовалась помощь после перенесенного коронавируса.
Кинематографиста лечат от последствий коронавируса - ранее у Андрея Звягинцева диагностировали поражение 92% легких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, отмечается со ссылкой на собственные осведомленные источники. Предполагается, что в скором времени режиссера начнут выводить из состояния комы.
После заражения Звягинцеву пришлось некоторое время находиться на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), чтобы его кровь в достаточной мере насыщалась кислородом. Не так давно медики отключили пациента от систем жизнеобеспечения.
Режиссеру предстоит курс реабилитации, который Звягинцев также будет проходить в Германии. По данным The Bell, оплачивает пребывание в больнице АФК "Система".
Как сообщает Baza, кинематографист заболел еще в середине лета. В тот момент его лечили в Федеральном научно-клиническом центре (ФМБА), откуда Звягинцев был выписан в последних числах июля. Через несколько дней состояние режиссера ухудшилось, после чего его госпитализировали в городскую больницу им. Давыдовского. Там врачи и установили, что у пациента поражено около 90% легких.
Когда Звягинцева доставили на лечение в ФРГ, тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако подтвердились проблемы с легкими.
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