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Пропавшая летом в Орловской области школьница найдена погибшей


15.9.2021 22:21
Пропавшая летом в Орловской области школьница найдена погибшейФото: m24.ru

Правоохранительные органы Орловской области задержали 61-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка.

Девочка, пропавшая в минувшем июне, была найдена мертвой, передают российские СМИ со ссылкой на региональное СУ СКР.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве третьеклассницы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Орловской области. Девятилетняя девочка, поиски которой велись на протяжении почти трех месяцев, была найдена мертвой.

ЧП случилось в Залегощенском районе, где в минувшем июне пропал ребенок. Лишь сейчас останки девочки нашли в подвале одного из многоквартирных домов населенного пункта Козарь. По данным ведомства, на глубине удалось обнаружить схрон, где находилось тело школьниц. Личность потерпевшей установили по ее одежде.

Ученица третьего класса ушла из дома и не вернулась 18 июня. В поисках пропавшего ребенка участвовали полиция и кинологи, включая представителей соседних регионов, неравнодушные местные жители и волонтеры, а также члены народных дружин и казачества, различных общественных организаций.

Следственные органы вскоре после исчезновения девочки возбудили уголовное дело. За сведения о судьбе и местонахождении ребенка МВД объявило вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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