Новости шоу-бизнеса

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В Нигерии от холеры умерли более 2,3 тыс. человек
15.9.2021 16:20
Фото: hellasjournal.com
По последним официальным данным, за период с начала года в Нигерии из-за заражения холерой скончались уже более 2,3 тыс. человек.
О ситуации в стране сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на национальный центр по контролю заболеваний.
По данным учреждения, за период с 30 августа по 5 сентября в Нигерии умели еще сорок шесть человек, заразившиеся холерой. В общей сложности Министерство здравоохранения республики зафиксировало 69 925 случаев подозрения на это заболевание.
Как сообщают нигерийские власти, инфицированные холерой были выявлены в двадцати пяти штатах страны. При этом уровень смертности среди таких пациентов составляет 3,3%.
Вспышки холеры в прошлом уже не раз фиксировались на территории Нигерии, особенно в сезон дождей. По мнению специалистов, наиболее сложная ситуация складывается в регионах, жители которых плохо соблюдают гигиену, а также испытывают проблемы с доступом к чистой воде и пище.
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