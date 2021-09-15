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В Кандагаре прошла массовая протестная акция
15.9.2021 12:29
Фото: zerkalo.io
Тысячи жителей афганского города Кандагара — столицы одноименной провинции на юге страны — приняли участие в митинге, передают зарубежные СМИ.
Граждане выражали протест против действий талибов (члены запрещенного в РФ движения), которые заставляют население покидать дома.
Как рассказал бывший правительственный чиновник, тысячи жителей Кандагара вышли на улицы, выражая протест против действий новых властей. Талибы (члены запрещенной в РФ организации) заставляют горожан покидать их дома, передает портал Elbalad.
По словам источника, радикалы приказали жителям армейского гарнизона, который находится между первым и тринадцатыми районами Кандагара, в течение трех дней освободить их дома. Новые власти Афганистана намерены разместить на этой территории военные подразделения. В результате без крыши над головой останутся примерно три тысячи семей, пояснил экс-чиновник.
Протестующие подошли к дому губернатора в Кандагаре, а также блокировали несколько дорог, судя по кадрам, появившихся в афганских СМИ.
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