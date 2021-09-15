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Попова: в России создали тест для выявления вируса Nipah
15.9.2021 11:58
Фото: pronedra.ru
Специалисты центра "Вектор" разработали тест-систему, предназначенную для выявления вируса Nipah, вспышку которого зафиксировали в Индии.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Во время встречи со студентами Ростовского государственного медицинского университета Анна Попова рассказала, что в РФ уже появилась тест-система на вирус Nipah, передает агентство "Интерфакс". Глава Роспотребнадзора отметила, что тест разрабатывался специалистами центра "Вектор" ведомства.
Ранее сообщалось о ситуации в Индии, где медики готовятся к вероятной вспышке вируса Nipah. Зараженные пациенты были выявлены в штате Керала, 12-летний ребенок скончался.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относят этот вирус к возбудителям наиболее опасных заболеваний. Ученые пока еще не создали ни лекарств, ни вакцин, способных защитить людей от этой болезни. По данным ВОЗ, уровень летальности среди пациентов составляет от 40% до 75%. На заражение могут указывать, в частности, лихорадка, слабость, головная боль, нарушенное дыхания и судороги.
Первое описание вируса Nipah сделали в конце 1990-х годов в Малайзии. Специалисты считают, что заболевание может передаваться человеку от свиней и летучих мышей, а также распространяется между людьми.
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