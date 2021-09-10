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Индийские медики готовятся к вероятной вспышке вируса Nipah


10.9.2021 15:36
Индийские медики готовятся к вероятной вспышке вируса NipahФото: nicefon.ru

В ряде регионов индийского штата Карнатака, соседствующего со штатом Керала, где ранее был выявлен смертельно опасный вирус Nipah, введен режим повышенной готовности.

Как передает Всеиндийское радио, медики готовятся к возможной вспышке заболевания.

Ранее в штате Керала скончался 12-летний ребенок, зараженный Nipah, после чего медики обследовали свыше 250 контактировавших с ним местных жителей. В результате подобные симптомы были выявлены у одиннадцати человек. На заражение могут указывать, в частности, лихорадка, слабость, головная боль, нарушенное дыхания и судороги.

Как заявил глава Министерства здравоохранения штата Карнатака Кешавредди Судхакар, на территории его регионе инфицированных пока еще не зафиксировали.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относят этот вирус к возбудителям наиболее опасных заболеваний. Ученые пока еще не создали ни лекарств, ни вакцин, способных защитить людей от этой болезни.

По официальным данным, смертность среди заболевших составляет от 40 до 75%. Переносчиками вируса являются большие летучие мыши.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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