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В КЧР при сходе ледника погибли двое туристов
14.9.2021 23:43
Фото: krasnoyarsk-news.net
Двое туристов погибли, еще один получил серьезные травмы в результате схода ледника Алибек, сообщает агентство "Интерфаксу".
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии уточняется, что ЧП случилось в курортном Домбае.
Первоначально было известно об одной погибшей. Вскоре информацию уточнили - скончалась одна из пострадавших женщин, пояснили представители ведомства. Состояние второй туристки медики оценивают как тяжелое. В ближайшее время ее должны доставить в Карачаевскую ЦРБ, сообщил глава регионального Минздрава Казим Шаманов.
Представитель местных властей отметил, что пострадавшую женщину с горы на носилках спустили спасатели. Туристка серьезно пострадала, но "реагирует на происходящее".
ЧП случилось 14 сентября на высоте 2200 м, когда часть ледника Алибек сошла на территорию курортного поселка Домбай. В тот момент в этом месте находилась группа, в составе которой были туристы, прибывшие в Карачаево-Черкесию из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода.
Как заявил глава КЧР Рашид Темрезов в своем инстаграме, в зоне обрушения ледника людей нет. По его словам, проход по эко-маршруту Алибекского ущелья из-за случившегося на время остановят. Частичное обрушение, пояснил Темрезов, обусловлено сильным таянием под воздействием природно-климатических факторов.
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