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Женская сеть myJulia.ru
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Apple представила iPhone 13
14.9.2021 22:50
Фото: popcake.tv
Американская корпорация Apple презентовала продвинутые версии своей новой линейки смартфонов, передает ТАСС.
Компания представила 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max. Мероприятие транслировалось на официальном сайте производителя.
Как заявили разработчики, обе модели, получившие фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер, могут считаться лучшими iPhone, которые когда-либо были созданы компанией.
Отмечается, что OLED-экраны обладают частотой обновления до 120 Гц, а уровень яркости составляет до 1 000 нит. В числе нововведений, которые имеют камеры обоих устройств, съемка в ночном режиме, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и возможность макросъемки, которая позволяет запечатлеть объекты на расстоянии вплоть до 2 см.
Кроме того, новинки имеют "кинематографический режим", когда пользователи могут снимать видео с динамически меняющимся фокусом. Новые смартфоны также способны записывать видеокадры 4К в формате ProRes.
Известно также, что у iPhone 13 Pro Max заряда батареи хватит на 2,5 часа дольше в сравнении с параметрами 12 Pro Max. Аккумулятор iPhone 13 Pro будет работать на полтора часа дольше, чем у 12 Pro.
Предполагается, что в Соединенных Штатах iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от $999, тогда как за Pro Max придется выложить от $1 099. В нашей стране стоимость iPhone 13 Pro составит от 99 990 рублей, а Pro Max - от 109 990 рублей. Наиболее дорогой версией является iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти. Он обойдется любителям новинок Apple в 159 990 рублей. В РФ предзаказ устройств начнется уже 22 сентября, а спустя два дня они поступят в продажу.
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