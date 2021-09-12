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Вакцину Sinovac испытают на шестимесячных детях в ЮАР
12.9.2021 01:17
Фото: vk.com
В ЮАР пройдут клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции на детях, передает Global Times.
Препарат, созданный китайской фармакологической компанией Sinovac, испытают на малышах старше шести месяцев.
В сообщении указано, что впервые в мире третья фаза клинических испытаний средства от COVID-19 будет проводиться на столь маленьких детях. Самым старшим из участников этого исследования станут подростки возраста до семнадцати лет.
Испытания китайской вакцины в ЮАР будут проводиться при участии местной компании Numolux Group.
Ранее фармацевтический регулятор ЮАР объявил о планах начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 12 лет и старше. Предполагается, что им разрешат ставить прививки производства американской фирмой Pfizer. В заявлении правительства указывалось, что решение получило одобрение у специалистов управления по регулированию медтоваров (SAHPRA).
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