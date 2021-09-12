|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»
17:35
Фото: topnews.ru
В российской столице задержали сотрудника частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит".
Мужчина стал подозреваемым по делу об отравлении семьи арбузом, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.
В рамках уголовного дела, возбужденного после гибели двух человек, полиция задержала 39-летнего работника частной компании. По версии следствия, ранее он проводил обеззараживание помещений в магазине торговой сети "Магнит" незадолго до ЧП. Мужчину доставили в подразделение ведомства, пояснила Юлия Иванова.
Представительница СКР отметила, что уголовное дело по факту пожилой москвички и ее внучки возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель человека). Иванова добавила, что причиной смерти пострадавших, как показала судебно-медицинская экспертиза, стало "острое отравление химикатами".
Иванова сообщила, что следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора ранее провели осмотры в продуктовых магазинах, где жильцы дома покупали продовольственные товары. В помещениях брались биологические пробы и смывы с поверхностей. Кроме того, изымались финансово-хозяйственные документы.
Приоритетной версией сейчас является попадание на арбузы токсичных веществ в процессе неправильно проводившейся дезинсекции, отметила представительница ведомства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|