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В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»


17:35
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»Фото: topnews.ru

В российской столице задержали сотрудника частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит".

Мужчина стал подозреваемым по делу об отравлении семьи арбузом, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.

В рамках уголовного дела, возбужденного после гибели двух человек, полиция задержала 39-летнего работника частной компании. По версии следствия, ранее он проводил обеззараживание помещений в магазине торговой сети "Магнит" незадолго до ЧП. Мужчину доставили в подразделение ведомства, пояснила Юлия Иванова.

Представительница СКР отметила, что уголовное дело по факту пожилой москвички и ее внучки возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель человека). Иванова добавила, что причиной смерти пострадавших, как показала судебно-медицинская экспертиза, стало "острое отравление химикатами".

Иванова сообщила, что следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора ранее провели осмотры в продуктовых магазинах, где жильцы дома покупали продовольственные товары. В помещениях брались биологические пробы и смывы с поверхностей. Кроме того, изымались финансово-хозяйственные документы.

Приоритетной версией сейчас является попадание на арбузы токсичных веществ в процессе неправильно проводившейся дезинсекции, отметила представительница ведомства.

Автор: Злата Богатова

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