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В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля
09:47
Фото: prozhelezu.ru
Специалисты обнаружили следы ядовитого вещества — этиленгликоля в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки, сообщает "Пятый канал".
Со ссылкой на источник уточняется, что именно это токсичное соединение могло стать причиной летального исхода.
Этиленгликоль обычно используется в качестве компонента для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, антифризов и кремов для обуви. Попадание этого токсичного вещества в организм человека может привести к летальному исходу.
Ранее в Москве завели уголовное дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом, который был куплен в одном из магазинов сети "Магнит" на улице Совхозной. Вскоре после его употребления трех человек экстренно госпитализировали. Спустя некоторое время несовершеннолетняя девочка и ее бабушка скончались. Единственным, кто не ел арбуз и не пострадал, был глава семьи.
Позже в столичные больницы доставили еще несколько человек, отравившихся после употребления купленных в том же магазине арбузов.
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