ИнтерНовости - новости в стране и мире
Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном
Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном
Путин рассказал, как перестал заниматься боксом
Путин рассказал, как перестал заниматься боксом
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Афганские бизнесмены просят США разморозить активыАфганские бизнесмены просят США разморозить активы
В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»В Москве задержан сотрудник, проводивший дезинсекцию в «Магните»
В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоляВ крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живыСКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы
Пожар в македонском ковидарии будут расследовать эксперты из ФРГПожар в македонском ковидарии будут расследовать эксперты из ФРГ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля


09:47
В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоляФото: prozhelezu.ru

Специалисты обнаружили следы ядовитого вещества — этиленгликоля в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки, сообщает "Пятый канал".

Со ссылкой на источник уточняется, что именно это токсичное соединение могло стать причиной летального исхода.

Этиленгликоль обычно используется в качестве компонента для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, антифризов и кремов для обуви. Попадание этого токсичного вещества в организм человека может привести к летальному исходу.

Ранее в Москве завели уголовное дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом, который был куплен в одном из магазинов сети "Магнит" на улице Совхозной. Вскоре после его употребления трех человек экстренно госпитализировали. Спустя некоторое время несовершеннолетняя девочка и ее бабушка скончались. Единственным, кто не ел арбуз и не пострадал, был глава семьи.

Позже в столичные больницы доставили еще несколько человек, отравившихся после употребления купленных в том же магазине арбузов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Критикуя Зеленского, Порошенко спутал Макрона с ПутинымКритикуя Зеленского, Порошенко спутал Макрона с Путиным
В Ногинске под завалами найдено тело третьего погибшегоВ Ногинске под завалами найдено тело третьего погибшего
Под Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшегоПод Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшего
В крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоляВ крови москвичек, погибших после отравления арбузом, выявили следы этиленгликоля
В Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протестаВ Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протеста

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru