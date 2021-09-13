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В Индонезии 46 человек погибли при пожаре в тюрьме
13.9.2021 16:31
Фото: urdupoint.com
До сорока шести человек возросло число жертв пожара в исправительном учреждении индонезийского города Тангеранг.
Ранее власти подтвердили сведения о 41 погибшем.
Как передает CNN Indonesia, в больницах скончались несколько пострадавших, которые были доставлены после пожара в тюрьме. В результате число жертв ЧП увеличилось до сорока шести человек.
Сейчас продолжается работа по идентификации останков погибших. Пока удалось установить личность лишь десяти заключенных, которые стали жертвами возгорания.
В рамках начатого расследования у арестантов конфисковали тринадцать сотовых телефонов, заявили в полицейском управлении страны. Специалисты также просматривают записи, сделанные камерами видеонаблюдения, которые установлены на территории тюрьмы.
Ранее министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли распорядился о выплате компенсации семьям погибших заключенных. Родственники трех арестантов получили по 10 млн индонезийских рупий ($702).
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