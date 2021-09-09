Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице

9.9.2021 14:46

Фото: day.az



Власти Северной Македонии подтвердили гибель по меньшей мере четырнадцати человек в результате пожара, который произошел в одной из больниц города Тетово.



ЧП случилось в медицинском учреждении, где оказывали помощь пациентам с подтвержденным COVID-19, передает Politico.



По официальной информации, в результате пожара пострадали около двадцати человек.



Трагическое происшествие случилось на северо-западе Северной Македонии, в городе Тетово, населенном преимущественно албанцами. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. В экстренные службы первые сигналы о ЧП начали поступать примерно в 21:00 по местному времени.



В мероприятиях по ликвидации огня участвовали тридцать человек, привлекалось семь единиц спецтехники.



Пострадавших при пожаре пациентов направили в больницу города Скопье. В Тетово тем временем состоялось экстренное заседание кризисного штаба, который возглавил премьер-министр страны Зоран Заев.



Прокомментировав случившееся, глава Минздрава республики Венко Филипче выразил соболезнования родственникам и близким жертв пожара. При этом министр обратился к прессе с призывом "не спекулировать цифрами" о числе погибших и пострадавших. Представитель властей заверил, что будет оперативно делиться всеми подтвержденными данными о происшествии в Тетово.



Автор: Злата Богатова

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