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В Приамурье сотрудник ДПС погиб, пытаясь задержать подозреваемого
12.9.2021 15:42
Фото: darakchi.uz
В Амурской области сотрудник дорожно-патрульной службы получил смертельные травмы, когда пытался остановить автомобиль подозреваемых.
В машине находился мужчина, возможно причастный к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба местного УМВД.
Как стало известно, ЧП случилось на территории Архаринского района Приамурья. На трассе "Амур" полицейские оставили машину для проверки оперативных сведений о возможной перевозке наркотиков. Сотрудник ДПС подходил к транспортному средству, однако водитель продолжал движение, прижав инспектора к леерному ограждению. В результате полицейский получил ранения, оказавшиеся смертельными.
По факту гибели представителя полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Водителя, скрывшегося с места происшествия, задержали уже через несколько часов. В сообщении указано, что операция проводилась совместно с полицией Еврейской автономной области, сотрудникам которой удалось установить местонахождение автомобиля. Сразу после этого был взят под стражу его водитель, в прошлом уже не раз судимый житель Хабаровского края 1987 г.р. Мужчина привлекался к ответственности за квартирные кражи, его уже доставили в поселок Архара для проведения следственных действий.
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