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Скончался второй пострадавший на цементном заводе под Волгоградом
11.9.2021 22:11
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
До двух человек возросло число жертв ЧП, случившегося на цементном заводе в Волгоградской области.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
По данным местных властей, через неделю после происшествия в больнице умер доставленный с ожогами 30-летний парень. Несколько дней назад скончался его коллега, 54-летний мужчина, также пострадавший при аварии на производственном предприятии в Михайловском районе.
Прокуратура и следственные органы продолжают проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.
Авария случилась на предприятии АО "Себряковцемент", где производят строительные материалы. Представители организации, подтвердив факт происшествия, отказались от каких-либо комментариев. Они лишь указали, что "разбираются в ситуации".
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