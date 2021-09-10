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В США вспоминают погибших в терактах 11 сентября
13:47
Фото: parliamoneora.it
Сегодня в Соединенных Штатах состоятся траурные мероприятия, посвященные погибшим в терактах 11 сентября 2001 года.
В памятных акциях будет участвовать американский президент Джо Байден, передают зарубежные СМИ.
Традиционный мемориальный день в этом году приобрел особый смысл, ведь в первый раз за двадцать лет в Афганистане к власти пришли радикалы. В 2001 году движение "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено) отказалось выдавать Вашингтону боевиков, причастных к нападению, и это стало толчком к началу масштабной военной операции.
Ровно двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, девятнадцать радикалов смогли угнать четыре авиалайнера с пассажирами. Нападение осуществлялось членами экстремистской группировки "Аль-Каида" (в РФ официально запрещена). Два самолета затем были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один террористы направили в здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Четвертое воздушное судно злоумышленники также собирались направить в сторону американской столицы. Этот самолет разбился в окрестностях города Шанксвилл в Пенсильвании.
Жертвами террористической атаки стали в общей сложности 2977 человек.
Траурные мероприятия сегодня будут проводиться в местах трех терактов. Крупнейшее событие состоится в Нью-Йорке, оно начнется в 8:46 утра (15:46 по Москве) первой минутой молчания. В этот момент в храмах будут звонить колокола. Затем на мемориале жертвам терактов, который устроили на месте разрушенных террористами небоскребов, зачитают имена всех погибших.
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