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Под Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшего


13:17
Под Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшегоФото: aif.ru

Взрыв газа в двухэтажном жилом доме в Ельце произошел в ночь на 11 сентября, передают российские СМИ.

По последним данным, число жертв возросло до трех человек. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

ЧП случилось на территории поселка Солидарность в Елецком районе Липецкой области, передает "Интерфакс". Со ссылкой на источник в местной администрации сообщается, что извлечь удалось пока лишь тело одного из погибших.

Ранее стало известно, что жертвами обрушения стали два человека. В областной администрации уточнили, погибли женщина 1971 г.р. и 11-летний ребенок.

Предположительно, под завалами могут оставаться люди. Сведения о их количестве пока поступают противоречивые. В частности, по данным МЧС, ведутся поиски двух человек, пропавших после взрыва. При этом власти Липецкой области сообщили, что в момент взрыва в доме могло находиться двадцать пять человек.

По официальным данным, в больницы Ельца после обрушения доставили четырех человек. Среди пострадавших - один ребенок.

Отмечается, что после утечки бытового газа в доме практически полностью обрушились перекрытия. Согласно предварительным оценкам специалистов, здание восстановлению не подлежит.

В качестве основных причин ЧП сейчас рассматриваются утечка газа, возникшая из-за халатности или неисправности оборудования. По факту трагедии возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Напомним, ранее стало известно, что жильцам дома в подмосковном Ногинске, пока не разрешают вернуться в квартиры из-за угрозы обрушения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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