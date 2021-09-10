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Афганские женщины должны рожать детей, а не работать в правительстве, заявили радикалы
10.9.2021 23:42
Фото: genprogress.org
По мнению пришедших к власти в Афганистане талибов (члены движения, запрещенного в РФ), идею предоставить женщинам работу в правительстве можно сравнить с проституцией. Как заявил представитель нового руководства страны Сайед Зекрулла Хашими, ни одной должности в новом кабмине женщины не получат.
Главная задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и заботиться о них, в том числе, давать им образование, заявил представитель движения "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено). Говоря о роли женщин в жизни Афганистана, Сайед Зекрулла Хашими заявил, что нет никакой необходимости, чтобы они входили в кабинет министров, передает телевизионный канал Tolo News. Представитель радикального движения пояснил, что жительницы Афганистана не могут выполнять такую работу. Задача их заключается в том, чтобы давать "жизнь народу" и обучать детей исламской этике.
Представитель новых афганских властей подчеркнул, что не стоит взваливать на женщин деятельность, которую они не смогут нести. Кроме того, он усмотрел в идее дать женщинам посты в правительстве некую связь с занятием проституцией. Сайед Зекрулла Хашими пояснил, что в течение последних двадцати лет, несмотря на все заявления Соединенных Штатов и их "марионеточного правительства", речь шла именно о "проституции на рабочем месте".
Ранее в движении "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено) выразили намерение идти в ногу со временем, насколько это возможно при соблюдении исламских законов. Подчеркивалось, что в стране действительно запретят музыку, но позволят женщинам в некоторых случаях появляться на улице без сопровождающих родственников-мужчин.
Как пояснял представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times, в будущем афганские женщины смогут возвратиться к повседневным делам. Опасения мировой общественности, что их будут заставлять оставаться дома, а на публике полностью закрывать лица, он назвал безосновательными. Однако пока жительницам Афганистана лучше не появляться на улице, вплоть до того, как всех членов группировки "не научат" правильному обращению и поведению с женщинами.
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