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В Мехико памятник Колумбу заменят на статую в честь коренных жителей


9.9.2021 21:03
В Мехико памятник Колумбу заменят на статую в честь коренных жителейФото: ruyameali.com

Администрация мексиканской столицы приняла решение, касающееся статуи первооткрывателя Христофора Колумба.

Скульптуру, установленную в Мехико, заменят на памятник, посвященный коренному населению, передают латиноамериканские СМИ.

В прошлом, сообщает Artnews, монумент Колумбу уже не раз атаковали вандалы. В результате администрация Мехико распорядилась демонтировать статую. Памятник, подвергавшийся критике за его роль Колумба в колонизации Америки, был демонтирован осенью прошлого года.

Позднее стало известно, что на месте, где стоял памятник Колумбу, появится новая статуя. Монумент предполагалось посвятить выдающимся жительницам Мексики.

Планируется, что новый памятник появится уже к 12 октября, когда в Мексике отмечают День расы. Жители Соединенных Штатов знают эту дату как День Колумба.

Напомним, в течение прошлого года в США и ряде других стран участники массовых акций протеста разрушали монументы, возведенные в честь исторических деятелей. В частности, в Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 347

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