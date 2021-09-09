Новости шоу-бизнеса

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В Домодедово за контрабанду наркотиков задержали основателя сервиса Ostrovok.ru
9.9.2021 20:09
Фото: vk.com
Бизнесмена Сергея Фаге задержали в Домодедово, когда пытался пройти через "зеленый коридор", передает РБК.
Со ссылкой на пресс-службу таможни аэропорта отмечается, что в ходе досмотра у пассажира были найдены запрещенные вещества.
Сергея Фаге подозревают в перевозке наркотических средств в крупном размере. В отношении бизнесмена уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье и избрали меру пресечения. Как стало известно, суд заключил его под стражу на тридцать суток.
Являющийся гражданином Украины Фаге был задержан еще 26 августа. Судя по информации, размещенной на официальном сайте таможни столичной воздушной гавани, этот пассажир прибыл в РФ авиарейсом из Швейцарии. В качестве цели поездки он указал личные дела. Когда он пытался пройти через "зеленый коридор", в ходе досмотра таможенники нашли в его вещах лист бумаги, пропитанный ЛСД, а также капсулу, в которой находился амфетамин.
Представители Ostrovok.ru на запрос РБК пояснили, что случившееся "никак не влияет" на деятельность сервиса, учитывая, что Фаге с 1 января 2017 года не участвует в операционном управлении. На текущий момент он является миноритарным акционером, давно уже не вовлеченным в управление бизнесом.
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