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Радикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцам


9.9.2021 18:08
Радикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцамФото: euroradio.fm

Первый после прихода к власти талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации) коммерческий авиарейс вылетел из Кабула, передает агентство "Интерфакс". Известно также, что радикалы позволили покинуть Афганистан двум сотням граждан США и ряда других стран.

Представители движения "Талибан" (в РФ признано террористическим и запрещено) заявили, что двести граждан Соединенных Штатов и других иностранцев, не успевших покинуть Афганистан до конца лета, получат такую возможность.

Предполагается, что эвакуация указанных лиц состоится в четверг из аэропорта Кабула, став первой подобной операцией с момента окончания мероприятий, которые были завершены американскими военными 31 августа.

Отмечается, что спецпредставитель США Залмай Халилзад был вынужден оказывать давление на новое афганское руководство для того, чтобы добиться разрешения на вывоз новой группы иностранцев.

Позже стало известно о первом международном коммерческом авиарейсе из Кабула с момента смены власти в стране. Как передал канал CNN, лайнер Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways вылетел в Доху.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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