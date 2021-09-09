ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода
Жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медузГлава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз
Погибшему главе МЧС присвоили звание Героя РоссииПогибшему главе МЧС присвоили звание Героя России
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больницеВ Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в КазахстанеРогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапоУченые уточнили причины вымирания попугая какапо

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане


9.9.2021 14:11
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в КазахстанеФото: vk.com

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и генеральный директор казахстанской частной РКК "Байконур" Даурен Муса вступили в спор, касающийся принадлежности второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и ракеты "Энергия-М".

Обмен мнениями состоялся в сети Facebook.

Посчитав действия нынешнего собственника "Бурана" безответственными, глава российской госкорпорации обратился к нему с призывом оценить последствия такого поведения действий. По словам Дмитрия Рогозина, вместо того, чтобы "писать гадости" о соответствующей российской отрасли, гендиректору АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурену Мусе лучше задуматься о результатах своей деятельности. В ответной публикации глава "Роскосмоса заявил", что Муса проявил себя как "плохой собственник этих уникальных машин".

Рогозин написал, что будучи персонально ответственным за состояние летного образца "Бурана" и макета космического корабля, Муса не сделал ничего в целях надлежащего хранения машин. В результате возникла угроза, что пребывание аппаратов в тех же корпусах может обернуться "утерей матчасти".

Российская госкорпорация не может вывезти на свою территорию не принадлежащее ей имущество без согласия казахстанской стороны, указал в своем сообщении Рогозин и выразил надежду, что после суда "Буранам" удастся обрести "более заботливого хозяина". Либо прежний собственник наконец вложит "хоть один тенге", чтобы обеспечить экспонаты мирового значения, заявил глава российской госкорпорации.

Ранее Даурен Муса сделал заявление по поводу второго летного образца созданного в СССР челнока "Буран". По его словам, машина не будет передаваться российской стороне. В начале текущего года иск о ликвидации казахстанской частной РКК "Байконур" и возврате в государственную собственность его имущества, включая указанный образец, был отклонен специализированным межрайонным экономическим судом Алма-Аты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 638

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протестаВ Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протеста
В Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщин на пешеходном переходеВ Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщин на пешеходном переходе
В ФРГ один человек умер, еще двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19В ФРГ один человек умер, еще двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19
В Приамурье от удара током погиб ребенокВ Приамурье от удара током погиб ребенок
В Афганистане впервые с момента прихода к власти радикалов провели матч по крикетуВ Афганистане впервые с момента прихода к власти радикалов провели матч по крикету

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru