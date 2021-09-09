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Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
9.9.2021 14:11
Фото: vk.com
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и генеральный директор казахстанской частной РКК "Байконур" Даурен Муса вступили в спор, касающийся принадлежности второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и ракеты "Энергия-М".
Обмен мнениями состоялся в сети Facebook.
Посчитав действия нынешнего собственника "Бурана" безответственными, глава российской госкорпорации обратился к нему с призывом оценить последствия такого поведения действий. По словам Дмитрия Рогозина, вместо того, чтобы "писать гадости" о соответствующей российской отрасли, гендиректору АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурену Мусе лучше задуматься о результатах своей деятельности. В ответной публикации глава "Роскосмоса заявил", что Муса проявил себя как "плохой собственник этих уникальных машин".
Рогозин написал, что будучи персонально ответственным за состояние летного образца "Бурана" и макета космического корабля, Муса не сделал ничего в целях надлежащего хранения машин. В результате возникла угроза, что пребывание аппаратов в тех же корпусах может обернуться "утерей матчасти".
Российская госкорпорация не может вывезти на свою территорию не принадлежащее ей имущество без согласия казахстанской стороны, указал в своем сообщении Рогозин и выразил надежду, что после суда "Буранам" удастся обрести "более заботливого хозяина". Либо прежний собственник наконец вложит "хоть один тенге", чтобы обеспечить экспонаты мирового значения, заявил глава российской госкорпорации.
Ранее Даурен Муса сделал заявление по поводу второго летного образца созданного в СССР челнока "Буран". По его словам, машина не будет передаваться российской стороне. В начале текущего года иск о ликвидации казахстанской частной РКК "Байконур" и возврате в государственную собственность его имущества, включая указанный образец, был отклонен специализированным межрайонным экономическим судом Алма-Аты.
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