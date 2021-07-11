СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ
На Шпицбергене создают музыкальное хранилище «судного дня»
На Шпицбергене создают музыкальное хранилище «судного дня»
Нурмагомедов порадовался за Порье, одержавшего победу над Макгрегором
Нурмагомедов порадовался за Порье, одержавшего победу над Макгрегором
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Virgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом БрэнсономVirgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом Брэнсоном
СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в ШереметьевоСКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТВ Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ
Власти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человекаВласти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человека
Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево


11.7.2021 22:16
СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в ШереметьевоФото: vk.com

Следственный комитет России (СКР) приступил к проверке по факту инцидента, случившегося в аэропорту Шереметьево.

По предварительным данным, один из пассажиров рейса Москва – Анталья решил открыть перед полетом люк аварийного выхода.

Авиакомпания "Россия" намерена обратиться в суд, чтобы взыскать убытки с пассажира, который открыл дверь самолета во время подготовки к вылету, передает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, сумма ущерба включает в себя затраты, связанные с задержкой рейса, заменой воздушного судна и аварийного трапа, сработавшего на второй левой двери. Точный размер компенсации, которую потребует компания, определит специально созданная комиссия.

Задержка вылета из-за случившегося составила около четырех часов. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы, подтвердили представители СКР. После того, как воздушное судно отстранили от взлета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа были направлены в пункт назначения на резервном борту, пояснили в ведомстве.

ЧП случилось в 02:20 по московскому времени, когда один из пассажиров, направлявшихся в Турцию, решил открыть вторую левую дверь. Сразу после этого в автоматическом режиме был выпущен аварийный надувной трап.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Песков: РФ не планирует вводить войска в АфганистанПесков: РФ не планирует вводить войска в Афганистан
Скончался режиссер Владимир МеньшовСкончался режиссер Владимир Меньшов
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территорииКандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфереБелый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере
Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru