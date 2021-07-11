|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
11.7.2021 22:16
Фото: vk.com
Следственный комитет России (СКР) приступил к проверке по факту инцидента, случившегося в аэропорту Шереметьево.
По предварительным данным, один из пассажиров рейса Москва – Анталья решил открыть перед полетом люк аварийного выхода.
Авиакомпания "Россия" намерена обратиться в суд, чтобы взыскать убытки с пассажира, который открыл дверь самолета во время подготовки к вылету, передает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, сумма ущерба включает в себя затраты, связанные с задержкой рейса, заменой воздушного судна и аварийного трапа, сработавшего на второй левой двери. Точный размер компенсации, которую потребует компания, определит специально созданная комиссия.
Задержка вылета из-за случившегося составила около четырех часов. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы, подтвердили представители СКР. После того, как воздушное судно отстранили от взлета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа были направлены в пункт назначения на резервном борту, пояснили в ведомстве.
ЧП случилось в 02:20 по московскому времени, когда один из пассажиров, направлявшихся в Турцию, решил открыть вторую левую дверь. Сразу после этого в автоматическом режиме был выпущен аварийный надувной трап.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|