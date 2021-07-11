Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево

11.7.2021 22:16

Фото: vk.com



Следственный комитет России (СКР) приступил к проверке по факту инцидента, случившегося в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, один из пассажиров рейса Москва – Анталья решил открыть перед полетом люк аварийного выхода.



Авиакомпания "Россия" намерена обратиться в суд, чтобы взыскать убытки с пассажира, который открыл дверь самолета во время подготовки к вылету, передает ТАСС. Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, сумма ущерба включает в себя затраты, связанные с задержкой рейса, заменой воздушного судна и аварийного трапа, сработавшего на второй левой двери. Точный размер компенсации, которую потребует компания, определит специально созданная комиссия.



Задержка вылета из-за случившегося составила около четырех часов. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы, подтвердили представители СКР. После того, как воздушное судно отстранили от взлета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа были направлены в пункт назначения на резервном борту, пояснили в ведомстве.



ЧП случилось в 02:20 по московскому времени, когда один из пассажиров, направлявшихся в Турцию, решил открыть вторую левую дверь. Сразу после этого в автоматическом режиме был выпущен аварийный надувной трап.



Автор: Злата Богатова

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