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Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86


11.7.2021 13:03
Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86Фото: ochevidets.ru

В американском городе Серфсайт (штат Флорида) до 86 человек увеличилось число жертв обрушения высотного жилого дома.

Ранее местные власти подтвердили гибель 54 человек.

Спасатели, продолжающие работу в городе Серфсайд, обнаружили останки 86 погибших, передает канал CNN. Поисковые мероприятия ускорились, когда сохранившиеся конструкции были сломаны из-за ненадежности и возможных рисков нового обрушения. Накануне, 10 июля, поиски были на некоторое время прерваны из-за удара молнии. Вскоре мероприятия продолжили, несмотря на прогнозы синоптиков о возможных осадках.

ЧП случилось 24 июня. В ночь на 8 июля мероприятия перешли от фазы поиска и спасения к фазе поиска останков погибших, заявила ранее мэр округа Майями-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Среди тех, кто погиб при обрушении 12-этажного дома, была сестра супруги президента Парагвая. Тела родственников Сильваны Лопес Морейры де Абдо нашли при разборе завалов, подтвердил ранее глава МВД этого латиноамериканского государства Эуклидес Асеведо.

Причины обрушения предстоит выяснить специалистам. По данным американских СМИ, еще в 2018 году в конструкциях жилого здания были выявлены "серьезные структурные повреждения", однако необходимый ремонт не был проведен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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