Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ

9.7.2021 21:10

Фото: vk.com



Мировой суд в Москве вынес решение о наказании российского блогера Андрея Бурима, который получил известность под псевдонимом Mellstroy.



За избиение девушки во время прямого эфира он получил полгода исправительных работ, передает "Интерфакс".



Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после того, как минувшей осенью в соцсетях распространились кадры, на которых он избивал модель. Учитывая материалы гособвинения Пресненской межрайонной прокуратуры, суд приговорил Андрея Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на полгода. Все эти шесть месяцев в доход государства будет удерживаться 10% его заработной платы.



По версии следствия, в октябре 2020 года Бурим вел очередную прямую трансляцию. Схватив сидевшую рядом девушку, он несколько раз ударил ее лицом о стол, а затем грубо оттолкнул. Отмечается, что невольными очевидцами случившегося стали по меньшей мере десять гостей, находившихся в апартаментах. Сколько человек могли наблюдать за этим по трансляции, в прокуратуре не уточнили.



Ранее блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии. Приговор Станиславу Решетняку, который ранее использовал во время стримов псевдоним Reeflay, вынесли в конце минувшего апреля. Молодого человека признали виоовным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего).



В ходе расследования и суда было установлено, что девушка погибла в ночь на 2 декабря прошлого года в частном доме, который арендовал для проживания Решетняк. Он в очередной раз повздорил с подругой и начал избивать ее по голове и телу. Девушка при этом хваталась за провода компьютерной техники, уронив оборудование, из-за чего прервалась трансляция. Разозлившись, Решетняк выставил потерпевшую в неотапливаемую бойлерную. Позднее она скончалась.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 190

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.7.2021 18:34 В Хорошевском суде Москвы найдено тело пристава

В Хорошевском суде Москвы найдено тело пристава 9.7.2021 17:01 Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26

Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26 9.7.2021 13:30 К убийству президента Гаити причастны 26 человек

К убийству президента Гаити причастны 26 человек 8.7.2021 21:07 Во Флориде число жертв обрушения высотного здания возросло до 54 человек

Во Флориде число жертв обрушения высотного здания возросло до 54 человек 8.7.2021 17:39 Под Магаданом в аварии с автобусом погиб человек, 11 пострадали